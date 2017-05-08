NBA》8連勝橫掃兩隊 騎士創多項紀錄
例行賽尾聲打得不理想的騎士，沒想到卻在季後賽如猛虎出閘般先以直落四淘汰溜馬，8日又橫掃暴龍，寫下季後賽8連勝佳績，NBA史上排名第二，緊追在1989年與2001年的湖人(11連勝)之後，同時也成為NBA改制7戰4勝制以來第一支3年來6度橫掃對手的球隊。
衛冕軍騎士的霸氣在8日客場之戰完全展露，詹姆斯獨拿35分、9籃板、6助攻，厄文貢獻27分、5籃板、9助攻、4抄截，尤其是在135秒內連得11分，打得暴龍完全崩潰。
騎士在季後賽的連勝之旅能否延續下去就要看塞爾提克和巫師的對戰組合，最少可以逸待勞休息7天以上，倘若能夠再次橫掃對方將改寫湖人保持的11連勝紀錄，但，騎士還要小心已7連勝的勇士，隨時有可能被追上甚至超越。
這是詹姆斯生涯第13次季後賽系列賽3比0取得對戰聽牌優勢，追平已退役的前馬刺名將鄧肯紀錄，並列史上第一，結果11次橫掃敵軍，只有2次打到第5戰。
(中時電子報)
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