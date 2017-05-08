楊冪送父母豪宅曝光 裝潢氣派還有個大院子

楊冪近年來演藝工作成績亮眼。(圖／翻攝自楊冪微博)

楊冪爸爸曬豪宅內裝，客廳寬敞、裝潢氣派。(圖／翻攝自東網)

豪宅外面還有大院子，可種植花草。(圖／翻攝自楊冪爸爸微博)

大陸女星楊冪近年來演藝工作成績亮眼，和家人感情也很好，孝順的她幾年前幫父母換新房，7日爸爸在微博曝光豪宅內部照，擺設氣派外面還有個大院子，引起網友熱議。

楊冪幾年前砸大錢幫父母換新房，近日爸爸也曝光豪宅內部照，裝潢走中式風格，寬敞客廳擺設氣派，牆上的畫也精心挑選過，而除了室內，楊冪爸爸也曾曬出家中院子照，不僅種植各式花朵，並擺放木桌、椅子，可以邀約好友在院子休憩，看來他對花園也相當滿意。

而照片也拍到女婿劉愷威，只見他愜意坐在沙發上滑手機，看起來很輕鬆，可見和丈人的相處沒有問，意外成網友關注焦點。

(中時電子報)