王維中長中繼 被左打狙擊

台灣左投王維中。(本報資料照)

(08:57補充 釀酒人牛棚僅1左投，王維中改任後援機會更多)釀酒人3A、25歲台灣左投王維中，今面對太空人3A球隊，中繼2局丟2分，被敲5支安打，包括被左打敲陽春炮，投出1次三振。本季轉任牛棚的王維中，至今沒有勝敗紀錄，自責分率3.55。

王維中今在7局上中繼，當時球隊7比0領先，2出局後，王維中被敲2支一壘打，但無失分；8局上繼續登板，先被打二壘打，後來因高飛犧牲打失分，再被左打的塔克(Preston Tucker)拉出右外野平飛全壘打，丟第2分。

25歲王維中曾動過韌帶置換手術，哥哥是前小熊、現桃猿投手王躍霖。王維中2014年登上大聯盟，出賽14場，投17.1局，自責分率10.9。釀酒人牛棚只有1名左投，王維中今年改任後援，重返大聯盟機會更多。

(中時電子報)