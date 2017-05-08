王維中長中繼 被左打狙擊
(08:57補充 釀酒人牛棚僅1左投，王維中改任後援機會更多)釀酒人3A、25歲台灣左投王維中，今面對太空人3A球隊，中繼2局丟2分，被敲5支安打，包括被左打敲陽春炮，投出1次三振。本季轉任牛棚的王維中，至今沒有勝敗紀錄，自責分率3.55。
王維中今在7局上中繼，當時球隊7比0領先，2出局後，王維中被敲2支一壘打，但無失分；8局上繼續登板，先被打二壘打，後來因高飛犧牲打失分，再被左打的塔克(Preston Tucker)拉出右外野平飛全壘打，丟第2分。
25歲王維中曾動過韌帶置換手術，哥哥是前小熊、現桃猿投手王躍霖。王維中2014年登上大聯盟，出賽14場，投17.1局，自責分率10.9。釀酒人牛棚只有1名左投，王維中今年改任後援，重返大聯盟機會更多。
(中時電子報)
關鍵字：王維中
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