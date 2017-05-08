挺婚姻平權 陳芳明批小英：發行彩虹卡而非前瞻計畫卡
知名作家、政大台文所教授陳芳明，今天參加伴侶盟「平權『筷』來」活動時，對於力挺的婚姻平權發表看法。
陳芳明說，自己也曾經受過威權體制迫害、在海外流亡18年，1992年才回到台灣，任何用權力欺負手無寸鐵的人、羞辱爭取平等權力的族群，是他這輩子無法接受的事。
他說，看見賴以生存的土地正在翻動、轉變，因此不遺餘力參加運動，一直在場，無法忍受有人遭歧視或性別、族群、階級等差別待遇，只要看到不公平現象就會發言，無關藍綠。
面對婚姻平權，陳芳明批評，蔡英文總統當初競選廣告說「我是蔡英文，我支持婚姻平權。」承諾絕非輕許、而是非常嚴重且跨時代的承諾。既然勇敢說出口，當然義不容辭支持，但蔡英文當選後，開始推三阻四、要社會對話，令人不解。
陳芳明說，但如果政見只為爭取選票，令人失望，民主應要誠實。蔡英文單獨於選舉中彰顯婚姻平權政見，他也有彩虹卡以表支持，不見蔡英文發行「前瞻計畫卡」，但應是優先法案結果不然，優先法案是前瞻計畫要改變國土景觀，恐導致台灣社會另一場災難，不是爭取民主、和平與尊重人權者應為。
他說，期待台灣進入開放公民社會，沒有很複雜，就是把人當作人看待，「你要活下去，也要讓別人活下去。」婚姻平權曾經看似勝利在望，如今卻又把目標拉遠，還要走很長的路。今年70歲的他，有生之年一定會繼續追隨民主公平正義。
「民主很慢，但我們不要失去耐心。」陳芳明說，民主就是信用與承諾，如果無法立刻實現，仍應給出時間表，不能完全不講話，總統背負人民託付，所做的承諾至今卻沒有答案。
(中時)
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