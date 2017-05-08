平權「筷」來 陳芳明送筷子期許婚姻平權
平權「筷」來！同婚釋憲結果即將出爐，伴侶盟策辦「See Through」特展，曝光同志被壓迫的歷史軌跡，盼喚起思考、對話，並邀蔡英文總統、法務部長邱太三到場觀展。知名作家陳芳明今致贈「平權筷」，籲婚姻平權早日實現。
伴侶盟強調，今年適逢520蔡英文總統就職周年、5月24日台灣更將迎接大法官首次針對同婚釋憲結果，全球關注台灣能否成為亞洲首個實現婚姻平權的國家。因此策辦特展，希望讓反對婚姻平權者，正視同志長期被迫害的過去。
力挺婚姻平權的知名作家、政治大學台文所教授陳芳明，今天於展前致贈伴侶盟一雙「日常生活使用的筷子」。伴侶盟理事長許秀雯解釋，兩支成雙的筷子代表同性伴侶，也是平等、等號象徵。伴侶盟並回贈「婚姻平權」對杯。
「生命無價，平權筷來！」許秀雯說，伴侶盟去年9月展開全台彩虹環島，募集超過200雙筷子。反對者認為婚姻是一男一女的結合，如用餐須以刀子配叉子，也常有人問同性伴侶「誰是爸爸、媽媽？」但吃飯不一定要用刀叉。
陳芳明表示，支持婚姻平權是因為擁護真正的民主。民主社會中，所有公民權利等高、同寬，不因性別、族群或階級差異，而使彼此的權利有所不同。沒有平等的民主是虛偽的民主。「我支持婚姻平權，因為我深信民主價值。」
「See Through」特展將自11日至18日於華山1914文化創意產業園區登場，設置台灣石牆、彩虹光譜、平權之路、藝術家與名人創作、聲援等展區，展場中央則為「平權筷」裝置藝術區。知名設計師聶永真操刀主視覺，以眼鏡呼應主題「正視」，左鏡片因恐懼破裂、右鏡片則有和平符號。
曾為伴侶盟於2013年千人凱道「伴」桌活動設計主視覺的藝術家曾怡馨，今年也再度跨刀，用大型懸空的白色圓桌擺放平權筷，白底凸顯人人想成家的「平等」願望，懸空則象徵平權仍懸而未決、尚未著地，待你我「異同」實現。
許秀雯說，蔡英文政府完全執政，行政、立法一起努力，沒有理由不能通過，對於政府貫徹政治承諾的決心是否動搖，不無懷疑，希望520就職演說中，蔡英文能想起婚姻平權承諾。
她也說，無論大法官釋憲結果如何，立法院仍絕對有職責，全力通過婚姻平權法案，最後取決於政府政治意志。
(中時)
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