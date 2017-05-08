NBA》神般的詹姆斯 超越喬丹史上第一人

詹姆斯(左)帶領騎士橫掃暴龍，拿下生涯第31個系列賽勝利，超越喬丹成為史上第一人。(美聯社)

詹姆斯8日前往多倫多踢館，全場22投11中，豪取35分、9籃板、6助攻，季後賽8戰每場得分都超過25分、投籃命中率5成以上，並且帶領球隊8連勝，成為NBA季後賽史上第一人，而且還在晉級的關鍵戰役中拿到第31勝(9敗)，超越「籃球之神」喬丹保持的30勝(13敗)紀錄。

詹姆斯在東區季後賽首輪面對溜馬橫掃4戰中場均32.8分，次輪對上暴龍則提升至36分，每戰至少都攻下35分以上，8場比賽場均34.3分、9.0籃板、7.3助攻，寫下NBA季後賽史上年紀32歲以上最高場均得分紀錄。

此外，詹姆斯還在他的個人季後賽生涯拿下第31個系列賽勝利，超越了喬丹獨霸多年的30個系列賽紀錄，成為名副其實的史上第一人。

(中時電子報)