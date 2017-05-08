蔡英文、郭台銘 選誰當總統？ 黃暐瀚街訪結果是…
《時報週刊》日前針對郭台銘出馬挑戰蔡英文角逐總統大位進行民調，郭董以35.7％支持度大贏小英的24.2％，贏了11%。對此，資深媒體人黃暐瀚也上街作了街訪，他拿了郭、蔡兩人的照片給10位隨機挑選的民眾選擇，結果共有6位選擇郭董、2位選擇蔡英文(另2位都不選)。
在這10位民眾中，選擇郭台銘的人多數對郭董抱有能改善經濟的期待，其中一位女同學更表示，看到郭董救了日本夏普，認為他也許可以救台灣經濟，而選擇蔡英文的其中一位民眾則認為郭台銘事業做太大，沒辦法分心選總統。
黃暐瀚表示，民調的做法，當然不是他這樣路上隨機問10個人就能有精確的答案，才10人的取樣根本「不具意義」，但他也認為這十人的取樣卻又「別具意義」，看得出大家都希望經濟能改善、賺更多錢。
黃暐瀚說，郭董能把鴻海用成今日的規模、能救日本夏普，其實不等於他就能救台灣的經濟，但看藍綠換來換去十多年，薪水仍不動如山，台灣人心裡已漸感不耐，所以這個「能救夏普、能見川普」的企業霸主，成了台人的大海浮木。
黃暐瀚表示，希望經濟好，已是台灣人眼前的「共識」，所以才會在蔡上任都還未滿一年之時就熱烈討論下一個接班人，黃暐瀚認為，如果蔡英文總統真能做到如她選前所說提高就業，增加薪水，復甦台灣的經濟，現在大家又何苦期待「郭台銘」？
(中時電子報)
文章來源：黃暐瀚臉書
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