蔡英文年輕人支持度低 陸媒：反彈心理

蔡英文執政滿意度與不滿意度調查。(本報系製作/資料來源:台灣指標民調公司)

總統蔡英文就職即將滿一周年，日前《美麗島電子報》公布最新民調，指20至29歲年輕人對政府最失望，不滿意度達到63.3％。對此，大陸方面也有所解讀，認為民調顯示出被欺騙後的反彈心理。

大陸黨媒《人民日報》海外版在今(8日)刊出社論，對蔡英文崩盤的民調表達關注，尤其是曾經最鐵的年輕族群「翻轉」現象；據資料顯示，本來年輕族群的支持度相當抗跌，但是到今年三、四月開始急轉直下，成為最失望的一群。

社論表示，年輕世代以前之所以挺綠，來自於民進黨選前的承諾，該黨一直強調世代正義、解決低薪問題，甚至力挺反服貿、審查課綱的學生。

也許是對於前任政府的失望，以及對擺脫經濟不振、低薪失業困局的渴望，不少年輕人選擇相信蔡英文的示好，即使對其執政能力存有疑慮，還是將希望寄託於她。

然而，眼看蔡英文執政將滿周年，沒看到經濟狀況好轉也罷，反倒是滿地烽煙。包括一例一休、司法改革、同性婚姻等，總是承諾得很好，兌現得很糟。最後，年輕人被反覆利用和欺騙，也有清醒的一天；支持有多狂熱，反彈就多激烈！

(中時電子報)