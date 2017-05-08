NBA》皮朋調侃喬丹竟然是為了此事

皮朋在世界錦標賽會外賽抽籤儀式上開了好友喬丹一個玩笑。(美聯社資料照)

熟知NBA的球迷都知道「籃球之神」喬丹帶領公牛兩次完成三連霸、拿下6枚冠軍戒的最佳助手就是皮朋，兩人在退休後依舊是非常要好的朋友，然而，皮朋卻在7日晚間開了喬丹一個玩笑，而這個場合是在2019年世界錦標賽亞洲區會外賽的抽籤儀式上。

7日是2019年世錦賽各區會外賽的抽籤儀式，皮朋受邀擔任亞洲區會外賽的抽籤貴賓，當他從桶子內拿起一顆圓球，打開後公布分組預賽國家時看到了紙條寫著Jordan(約旦)，皮朋重複念了一次Jordan，然後又補上一句這可不是麥可喬丹喔！

這句話一講出，台下立刻爆出一陣笑聲，皮朋隨後也笑了出來，因為約旦的英文是Jordan，和喬丹的英文一模一樣，皮朋為了化解場下緊張氣氛，開了老友一個玩笑，讓人不禁莞爾。

(中時電子報)