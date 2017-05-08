（圖輯）端午粽飄香　經典創意15款

奢華大粽／萬豪酒店／鮑魚八寶福袋粽／單顆800克2千元／5月21日前早鳥優惠9折／國宴主廚高鋼輝​的奢華大粽。將台灣黑毛豬豬肚洗淨後以蔥、薑、紹興酒醃漬入味，內餡為廣東肝腸、臘腸、蝦米、花菇、紅蔥酥拌炒的糯米，以蠔油與高湯佐味後，再把南非活鮑魚、瑤柱、火腿、鮮菇、栗子、鹹蛋等內餡一同填入豬肚中油炸，最後以清香竹葉及荷葉包裹，用極致上湯蒸煮而成。切開之後，富貴美味撲鼻而來，送禮自用都體面。

奢華大粽／台北國賓／舒肥和牛粽／單顆750克1200元／大宗訂購可享優惠／中西合璧創意手法，將澳洲和牛臉頰肉以69度低溫烹調9小時後，入中式滷汁浸泡一晚，再將長糯米蒸熟拌甘醇鮑汁、干貝與調味料，與軟嫩入味的4塊和牛臉頰肉、香菇、花菇以荷葉包裹，入口噴香柔嫩。因應送禮需求，頂級海陸粽XO醬禮盒售價3800元，內含舒肥和牛粽1入、金牌花膠粽1入、國賓嚴選干貝XO醬2瓶。

奢華大粽／台北神旺／松茸極品四寶粽／單顆1680元／5月19日前3顆以上95折／海陸精華食材大集合，適合4人共享的碩大廣式裹蒸粽，以招牌老滷浸泡入味的糯米，拌入適當比例綠豆仁，讓粽體嚼感更富層次。吃得到整粒鮑魚、上選刺參、豐潤花膠、以及鮮香瑤柱等多種豪華海味，以松茸取代魚翅符合環保潮流，鮑魚都經悉心泡發再以老母雞火腿高湯煨煮，直至軟嫩入味，粽米佐以油潤鹹蛋黃、潮州菜脯碎、金鉤蝦、栗子及紅蔥酥，再以香氣特殊的麻竹葉與荷葉雙層包裹，蒸上2.5小時讓米粒浸潤於餡料的鮮甜美味中。

經典不敗粽／華國飯店／欖菜鮮肉粽／禮盒組780元／5月21日前早鳥優惠9折／欖菜是廣東潮汕地區常見醃菜，以橄欖和芥菜經多道工序精製而成，口味類似客家鹹菜但有獨特香韻。欖菜鮮肉粽為華國飯店經典不敗滋味，醃漬過的鮮美豬五花肉與欖菜完美融合，潤香肥美充滿粽葉與欖菜香。慶祝飯店50週年的「粽紫金香禮盒」內含欖菜鮮肉粽、紫米雪蓮粽與特製香綠粽3款各2入售價780元。

經典不敗粽／台北凱撒／極品東坡肉粽／禮盒組799元／大宗訂購享優惠／台北凱撒招牌經典粽，以秘製梅干菜搭配香醇紹興酒煨煮的東坡肉，肉質肥而不膩、入口即化，佐以蛋黃、栗子、香菇、開陽與香氣逼人的紅蔥酥，入口都是傳統經典滋味。可搭配輕盈活力養生素粽與甜心紫金豆沙粽，鹹、甜、素三款不同滋味各2顆，適合全家享用或送禮。

經典不敗粽／君品酒店／迷你鮑汁裹蒸粽／單顆180元，8入禮盒組1280元／嚴選尖、圓糯米，南非鮑魚、日本北海道干貝、廣東臘腸、豬五花肉、花菇、鹹蛋黃等食材，依序處理糯米浸泡、鮑魚汁烹煮鮑魚以入味、秘醬醃製豬五花，最後將餡料包入荷葉與竹葉中，入鍋水煮1.5小時，充滿懷舊功夫味。搭配雞年，8入禮盒可放入精巧可愛咕咕雞袋中、搭配復古竹籃，送禮大方體面。

經典不敗粽／晶華酒店／冠軍鮑粽／單顆480元／5月22日前早鳥優惠9折／長年不敗的熱銷粽款，主廚將香Q糯米、滷肉汁及調味料拌炒均勻，包入整顆長6公分、重30公克的豐腴新鮮鮑魚，柔嫩的松阪豬肉加上鹹香入味的肥美蝦乾、鮮美入味的香菇、香甜的栗子、蓮子及綿密的鹹蛋黃等頂級食材，口口都是豐腴與富足。

經典不敗粽／台北喜來登／傳統台式粽／每顆195g／六入裝每盒960元（搭配圖檔：e518dz14h，鄧博仁攝影） 特色：台北喜來登招牌商品，主廚嚴選黃金比例7：3肥瘦適宜的五花肉，以醬油滷製並加入紅蔥頭增添香氣，搭配台灣在地埔里小香菇、北港花生、甘栗子、杏鮑菇、干貝等豐富食材，再拌入主廚特調滷汁提升米飯口感，包裹著家鄉滋味。

驚奇創意粽／亞都麗緻／酒釀湯圓創意一口粽／小肉粽、松露粽與酒釀湯圓粽各5顆980元／大宗訂購可享優惠／台北亞都麗緻飯店天香樓行政主廚楊光宗，將天香樓招牌甜品「酒釀甜湯圓」入粽，精潤圓糯米包入完整的芝麻流沙湯圓，再加入酒釀、橘瓣及桂花蒸煮，酒釀香氣四溢，口感軟中帶Ｑ、酸香帶甜，不只滋味清新淡雅，份量與熱量也都大幅減輕身體負擔。

驚奇創意粽／台北美福／紅刺蔥焗牛排粽／6款口味端午粽情禮盒1280元／大宗訂購可享優惠／由台菜主廚董清欽研發，將米香餐廳熱門菜色「紅刺蔥焗牛排」包進端午粽中，以傳統蒜蓉醬油為基底，加入台灣特有紅刺蔥，再將Prime等級美國牛肋排浸泡約10小時後進烤箱烤熟切片，再加入香甜義大利栗子、香菇及綿密鹹蛋黃入粽蒸熟，打開之後，有著原住民紅刺蔥特有香氣，又有著美國牛肋排油脂肉香。6款口味禮盒包含紅刺蔥牛肉粽、黃金南瓜粿粽、冬菜百匯素珍粽、紫米蓮子豆沙粽、港式臘味粽、傳統台式北部粽，充滿迷人中西滋味。

驚奇創意粽／高雄漢來／柚香紅豆麵包粽／單顆50元，禮盒組8粒400元／10組以上95折／創意可以無界線！高雄漢來糕餅主廚古建隆，別出心裁將粽葉中的糯米變麵包，推出柚香紅豆與桂圓麻糬兩款麵包粽。以獨家培養老麵加上酵母經12小時低溫發酵，麵糰質地細緻充滿彈性，外層以清香荷葉包裹，烤焙之後荷香四溢。其中柚香紅豆麵包粽小巧玲瓏、造型和一般粽子無異，讓端午充滿創意驚奇。

健康養生粽／台北遠東飯店／有機養生粽／單顆388元／多種粽款組合禮988元起／專為銀髮族及愛美粉領族設計的有機養生粽，由蓮子、芋頭、杏鮑菇、有機紫糯米等健康食材打造而成的高纖、低熱量粽款，適合長輩與愛美OL，入口盡是清甜香爽。另可搭配帶著黑麻油與薑絲香氣的松阪杏鮑菇粽、結合當前養生聖品藜麥的和牛紅藜麥粽，以及經典五福粽及紫米奶黃粽的禮盒組。

健康養生粽／北投大地酒店／養生桂花紫米粽／單顆80元／極品雙粽端午禮盒1500元／本草綱目記載紫米具有滋陰補腎、健脾暖肝、明目活血等功效，又稱「長生米」，大地酒店將紫米、長糯米、紅豆蒸熟後加糖拌勻，依序包入芋泥餡、百果、蓮子、亞韃子與冬瓜糖，食用時淋上桂花醬汁，香氣四溢清爽宜人，也可將冷凍養生桂花紫米粽加入適量熱水，搖身一變成為老少皆宜的養生紫米粥。另可搭配「川味鮑魚粽」成為兩款口味各5入的極品雙粽禮盒。

健康養生粽／台北花園酒店／羅漢五穀素粽／單顆88元／花園玉粽禮盒組4口味8入888元／長年熱銷的羅漢五榖素粽，以皇帝內經之「五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以補精益氣」出發，內含香菇、豆干、素火腿、菜圃、筍丁、五穀米，各種澱粉、蛋白質、維生素B群、維生素E、礦物質以及纖維素等養分具足，入口充滿清新，孝敬長輩齒頰留香。另可整合果乾雞肉香粽、無錫排骨肉粽、羅漢五穀素粽與南洋椰糖甜粽成為「花園玉粽禮盒」。

健康養生粽／維多麗亞酒店／紅谷鮮人蔘雞粽 – 養身補氣 人蔘飄香／嚴選滋補養身的新鮮人蔘搭配肉質細嫩的雞腿肉，醃製一天一夜後讓雞腿肉散出淡淡人蔘清香，包入紅谷米與長糯米中，造就Q彈口感，並呈現紅谷米美麗色澤與淡雅紅麴香氣，養身補氣。

菖蒲搖曳、艾草芬芳，串串相思串串情，都在飄香粽葉與家人的團聚歡笑中得到滿足。端午佳節，粽子是美味，更象徵了溫馨與祝福。本專題精選台北地區飯店的「奢華大粽」、「經典不敗粽」、「驚奇創意粽」與「健康養生粽」，4大類15款，送禮自用都適合。以上圖片由業者提供。

(中時)