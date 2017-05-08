藍誦經杯葛前瞻 柯建銘：以靜制動
立法院經濟聯席委員會今排審《前瞻基礎建設特別條例》草案，藍綠再交鋒，國民黨團擬以朗誦金剛經、可蘭經的方式應戰。對此，民進黨團總召柯建銘表示，將以靜制動，就等國民黨出招，文武都有一定的因應方式。
柯建銘表示，國民黨上禮拜強力杯葛，「把國會變廟會」，讓委員會無法開下去，這禮拜不管要用什麼招數，聽說要念可蘭經、金剛經，「我們歡迎（國民黨）進入程序」，要講什麼，都予以尊重。
柯建銘也說，上周五院會，國民黨團又在報告事項新增關於前瞻建設的14案，意圖製造法案，以致宣讀困難，民進黨已予以否決。而後，在原本報告事項內，又自己反對國民黨團、藍委張麗善之提案，「看起來是進退失據」，也看不懂他們的動作。
國民黨團一開會就站在主席台前，要求換本周輪值召委、綠委邱議瑩，質疑邱上回初審時火速闖關，造成紛亂，高喊「一分瑩霸道，審前瞻免談。」；而邱試圖推進議事，藍委則一湧而上，持續高喊「退回重擬」。
現場綠委則反嗆，「換了你們還是在杯葛啊！」；莊瑞雄也批，「（國民黨）不要再作秀了！」目前藍綠對峙，僵持不下。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。