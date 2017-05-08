藍誦經杯葛前瞻 柯建銘：以靜制動

立法院經濟聯席委員會今排審《前瞻基礎建設特別條例》草案，藍綠再交鋒，國民黨團擬以朗誦金剛經、可蘭經的方式應戰。對此，民進黨團總召柯建銘表示，將以靜制動，就等國民黨出招，文武都有一定的因應方式。

柯建銘表示，國民黨上禮拜強力杯葛，「把國會變廟會」，讓委員會無法開下去，這禮拜不管要用什麼招數，聽說要念可蘭經、金剛經，「我們歡迎（國民黨）進入程序」，要講什麼，都予以尊重。

柯建銘也說，上周五院會，國民黨團又在報告事項新增關於前瞻建設的14案，意圖製造法案，以致宣讀困難，民進黨已予以否決。而後，在原本報告事項內，又自己反對國民黨團、藍委張麗善之提案，「看起來是進退失據」，也看不懂他們的動作。

國民黨團一開會就站在主席台前，要求換本周輪值召委、綠委邱議瑩，質疑邱上回初審時火速闖關，造成紛亂，高喊「一分瑩霸道，審前瞻免談。」；而邱試圖推進議事，藍委則一湧而上，持續高喊「退回重擬」。

現場綠委則反嗆，「換了你們還是在杯葛啊！」；莊瑞雄也批，「（國民黨）不要再作秀了！」目前藍綠對峙，僵持不下。

(中時)