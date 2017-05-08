美女主播拍照疑踩保育綠石 恐遭罰10萬

林莉婷拍美照疑採保育綠石。(圖／翻攝自林莉婷臉書)

美女主播林莉婷外型甜美還擁有高學歷，曾入選十大正妹主播，不過近日她在臉書拍攝美照，卻被投訴疑似踩踏保護區石門老梅綠石槽，恐怕觸法。

林莉婷7日在臉書曬出和夕陽的合影，並配上優美文字，「日與夜的分界點就像是再見與哈囉的那中間線，優雅又有點憂傷，謝幕了，但在再揭幕前請容我留一拍四分休止符」，而她也透露身處的美景是「石門綠石槽」。

據《聯合新聞網》報導，老梅綠石槽是保育地形，當地還特地設牌子警示「賞景及拍攝嚴禁踩踏」，否則可處3萬元以上10萬元以下的罰鍰，而林莉婷疑似踩踏恐已觸法，現在這則貼文也已經刪除。

(中時電子報)