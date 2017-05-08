馬克洪當選 你不可不知的二三事

法國總統大選出爐，39歲的馬克洪成為法國史上最年輕總統。（圖／路透）

法國總統大選結果揭曉，39歲的獨立候選人馬克洪（Emmanuel Macron）以65%選票成為法國史上最年輕總統，但下個月即將產生新國會可能由不同政黨掌控，馬克洪執政後能否確實兌現政見尚在未定之天。

據《中央社》報導，英國廣播公司（BBC）與天空新聞網（SkyNews）臚列幾條重點，看法國大選如何牽一髮而動全身地影響全世界。

1. 大選結果與歐盟的關聯

這場大選被視為關乎歐盟（歐洲聯盟，European Union，簡稱EU）續存或崩解的「史達林格勒戰役」，此次結果不僅顯示法國選民對未來的期許，也表明了留在歐盟的決心。

相較於主張脫歐的極右派候選人瑪琳‧勒龐（Marine Le Pen），馬克洪主張法國應扮演重振歐盟的關鍵角色，歐盟高層甚至為此破例公開表達力挺，因為馬克洪當選，法國才會留在歐盟。馬克洪的立場是支持加強歐洲整合，他向支持者表示「我會保護歐洲！」

2. 法國總統任期有多久？何時交接？

法國總統任期現為5年，可連選連任1次，即至多當10年總統，一般是在大選結束10天後進行新舊任總統交接典禮。

3. 總統與國會誰做主？

法國政體屬「半總統制」，行政機關的2位領袖為總統和總理，下議院（國民議會）推舉總理由總統任命，總理有權任命內閣成員，總統則有權解散國會。國會雖能彈劾總統，但不易成功。

總統與國會通常屬於同政黨、或同為左右派，若否，恐將出現「左右共治」（La Cohabitation）局面，總統可能被國會架空，無法落實政策。

4. 馬克洪能否贏得國會過半席次？

由於馬克洪去年才創立「前進黨」，在國會中並無席次，雖然他承諾各選區都會派出候選人，但是否能成功使社會黨和共和黨現任議員倒戈，代表前進黨參選議員，外界認為有很大變數，較可能的結果，是馬克洪與其他政黨合作，政府才能順利運作。

勝選後，馬克洪發表談話，懇請把票投給勒龐的選民能給他一次機會，他會尊重選民的看法。對馬克洪及所屬政黨而言，下月登場的國會選舉勢必是一場硬仗，關係著新科總統是否會跛腳，以及法國能否發揮在歐盟的影響力。

(中時電子報)