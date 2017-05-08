不夠養老 退休勞工重返職場成「過勞老人」
台灣人口正加速老化中，因此退休議題成民眾熱議話題，目前台灣約有35萬名勞工，其中有高達3分之1的退休勞工，每月領不到1萬元的勞保年金，且還有少子化問題等衝擊，許多勞工害怕退休後，經濟狀況沒保障，使得愈來愈多退休者被迫重返職場，演變成「過勞老人」。
日前1111人力銀行調查顯示，上班族估算退休後平均每月生活費約需2萬9,368元，而對退休金的期許，上班族則預估擁有平均1,170萬元才能安心退休。但政府退休金僅夠撐7年，有高達近9成的受訪者擔心退休金不夠用。
其中包含48.3%擔心政府規劃的退休制度不夠養老、40%擔心年金政策破產。受訪上班族有8成5打算「退而不休」繼續工作，包含50.3%欲從事兼職工作、18.5%繼續從事全職工作、8.9%創業、7.6%投資理財。
而今天《聯合報》報導，衛福部數據顯示，2017年全台最低生活費約為1萬至1.5萬元。2月勞動部的勞保老年給付級距數據顯示，約35萬名退休勞工，每月年金在1.5萬元以下，其中37%的人每月領不到1萬元，低於貧窮線。
面對年金改革這棘手的問題，到底政府該如何拿捏、解決？只能等待時間解答，目前上班族自求多福，提前進行退休理財規劃，但已到退休年齡者，只能先重返職場咬牙苦撐。
(中時電子報)
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