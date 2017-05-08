藍杯葛 高喊「一分瑩霸道 審前瞻免談」
立法院經濟聯席委員會今排審《前瞻基礎建設特別條例》草案，藍綠再對陣，國民黨團一開會就要求更換本周輪值召委邱議瑩，高喊「一分瑩霸道，審前瞻免談」，干擾議事。會議主席、民進黨立委邱議瑩最後宣布休息協商，會議再度停擺。
國民黨團首席副書記長林為洲質疑，邱議瑩在26日初審時火速將草案送出委員會，引發爭議、造成紛亂，要求更換召委，展現誠意；邱議瑩一度欲推進議事，藍委則一湧而上，改喊「退回重擬，換召委。」
對此，邱議瑩則先向藍營喊話，「請大家回座（開會），好不好！」；最後，見場面僵持不下，邱只好裁示，由於國民黨團對於今天議事有意見，現在休息協商。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。