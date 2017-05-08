藍杯葛 高喊「一分瑩霸道 審前瞻免談」

立法院經濟、財政等六委員會聯席會議8日繼續審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，召委邱議瑩（中）。（劉宗龍攝）

國民黨立委們站在主席台前拿著「一分瑩霸道 審前瞻免談」的標語抗議。（劉宗龍攝）

立法院經濟聯席委員會今排審《前瞻基礎建設特別條例》草案，藍綠再對陣，國民黨團一開會就要求更換本周輪值召委邱議瑩，高喊「一分瑩霸道，審前瞻免談」，干擾議事。會議主席、民進黨立委邱議瑩最後宣布休息協商，會議再度停擺。

國民黨團首席副書記長林為洲質疑，邱議瑩在26日初審時火速將草案送出委員會，引發爭議、造成紛亂，要求更換召委，展現誠意；邱議瑩一度欲推進議事，藍委則一湧而上，改喊「退回重擬，換召委。」

對此，邱議瑩則先向藍營喊話，「請大家回座（開會），好不好！」；最後，見場面僵持不下，邱只好裁示，由於國民黨團對於今天議事有意見，現在休息協商。

(中時)