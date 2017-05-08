林全說青年不要追求名利 林美珠贊同
五一大遊行上周登場，上萬勞工怒吼「反剝削、要保障」，立法院今天也針對勞工5大訴求，包括一體適用勞基法、年金改革反修惡、正規僱用禁派遣、縮減工時漲工資、勞動三權反限縮等，要求勞動部長林美珠專案報告。
林美珠在會前受訪時回應，關於一例一休爭議中周休二日部分，修法後，今年1至3月為宣導期、4至6月為輔導期，再來則是檢查期。
林美珠重申，新的法案施行後，難免有適應困難、對於法規不理解、或實務運作上有窒礙，站在主管機關立場，必須輔導適性調整，目前多數企業已充分理解相關規定，對於排班人力調配也都更能適應。
至於年金改革爭議，林美珠則說，目前草案已提交立法院，近期將擇期審查，強調不會如外界憂心「多繳、少領、延後退」，但實際內容須待審查法案時一一說明，是否與政院不同調？她強調，仍需精密討論，短時間說不清楚。
針對行政院長林全日前表示，青年短期低薪無法改善，應追求興趣、不重名利，林美珠則贊同表示，低薪牽涉整體經濟結構，短時間之內如果沒有予以調整，低薪問題暫時確實很難處理，但鼓勵青年不要追求名利、順應自己興趣。
她說，勞動部在學子畢業前參與職涯輔導工作、甚至投入職場後也有若干職能訓練，希望青年選擇事業時，不要看別人薪水高、或看似輕鬆如意，而應選擇自己有興趣的工作，從職涯規劃再加上自己專業能力提升，相信對薪資一定會有正面好處。
(中時)
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