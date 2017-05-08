NBA》26比0攻勢 巫師輕取綠衫軍扳平戰局
巫師在8日主場迎戰塞爾提克，只花5分41秒的時間發動一波26比0攻勢就搞定戰局，121比102輕鬆擊敗對手，將系列賽扳成2比2平手。
巫師與塞爾提克打完半場48平手，易籃再戰，綠衫軍連拿5分取得優勢，但巫師在第三節剩下10分41秒由馬基夫莫里斯的兩罰俱中開始，短短341秒之內狂得26分，期間塞爾提克發生6次失誤，巫師都快速反擊得手，場上五人沃爾、畢爾、波特、葛泰和莫里斯皆有建樹，即便綠衫軍連喊兩次暫停都無法止血，巫師逆轉超前取得21分領先，勝負也提前底定。
巫師全場投籃命中率高達52.4%，畢爾29分最高，沃爾27分、12助攻、5抄截，波特18分、8籃板，馬基夫莫里斯繳出16分、10籃板、5助攻、3抄截的全能成績單，替補的波達諾維奇貢獻13分。
一下子被打悶掉的塞爾提克，光是第三節就被攻下42分，讓原本緊張的戰局，因為這個瞬間拉開的差距變為敗戰主因。艾塞亞湯瑪斯19分、荷福德11分，歐利尼克14分。
(中時電子報)
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