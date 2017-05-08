遠航勞資爭議 林美珠：遠航已釋出最大善意

遠航近期發生重大勞資爭議，空服員集體請假，導致航班受影響，遠航釋出善意，預計今天下午開協調會。對此，勞動部長林美珠表示，這兩天雖然是假日，但持續了解，外界擔心遠航爆發罷工或停班，但就目前了解，遠航已釋出最大善意，目前正在最佳地解決問題，相信很快落幕，也要求地方政府與勞動部關注事件發展，以大眾公共運輸方便為前提，希望遠航釋出最大善意。

(中時)