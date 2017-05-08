台灣之美》杜鵑盛開 合歡山無敵美景
合歡群峰名列百岳者有五座，分別是：合歡主峰、合歡東峰、合歡北峰、合歡西峰、石門山。目前台灣特有種玉山杜鵑盛開，賞花正是時侯；另外，可沿公路輕鬆能夠攀上百岳之一的石門山，在石門山頂觀日也是一大樂事。
太陽出來了，大地甦醒。石門山頂看雲層在眼前翻滾、看太陽從你面前升起，實在是莫大的享受。運氣好的話，藍天白雲陽光普照，光影從一座山移動到下一座山，都能一覽無遺。
合歡群峰擁有全世界獨一無二的杜鵑品種--玉山杜鵑Rhododendron morii Hayata，別名森氏杜鵑、紅星杜鵑。為台灣特有種常綠灌木或喬木，原產於臺灣中央山脈、玉山山脈海拔1700-3800公尺的山區，是上天賜給勤勞台灣人的禮物。
玉山杜鵑學名Rhododendron morii Hayata，其中的mori是指森丑之助，他是位人類學者，編寫了《台灣蕃族志》、《台灣蕃族圖譜》等著作；hayata則是指早田文藏，他是東京帝大理學博士，早年來台灣專事負責台灣的植物研究，著有《臺灣植物圖譜》一書。
近年，國科會委託學者進行南北高山玉山杜鵑和森氏杜鵑採樣，進行DNA研究，證實兩者實為同一品種。其特徵上的差異應是玉山山脈及中央山脈不同地區，高度遺傳分化的結果。因此本物種統一命名為玉山杜鵑。
昔日孔子登泰山而小天下，今日人們登合歡山，美景當前，稍微涉獵一點知識，可多了解我們居住地台灣的寶貴遺產。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。