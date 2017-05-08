台灣之美》杜鵑盛開 合歡山無敵美景

合歡群峰玉山杜鵑盛開，賞花正是時侯。(余澤宇/攝)

石門山頂觀日。(余澤宇/攝)

日出時分，斜射光在山頭間移動，氣象萬千。（余澤宇/攝）

藍天白雲，合歡群峰好風光。（余澤宇/攝）

合歡群峰名列百岳者有五座，分別是：合歡主峰、合歡東峰、合歡北峰、合歡西峰、石門山。目前台灣特有種玉山杜鵑盛開，賞花正是時侯；另外，可沿公路輕鬆能夠攀上百岳之一的石門山，在石門山頂觀日也是一大樂事。

太陽出來了，大地甦醒。石門山頂看雲層在眼前翻滾、看太陽從你面前升起，實在是莫大的享受。運氣好的話，藍天白雲陽光普照，光影從一座山移動到下一座山，都能一覽無遺。

合歡群峰擁有全世界獨一無二的杜鵑品種--玉山杜鵑Rhododendron morii Hayata，別名森氏杜鵑、紅星杜鵑。為台灣特有種常綠灌木或喬木，原產於臺灣中央山脈、玉山山脈海拔1700-3800公尺的山區，是上天賜給勤勞台灣人的禮物。

玉山杜鵑學名Rhododendron morii Hayata，其中的mori是指森丑之助，他是位人類學者，編寫了《台灣蕃族志》、《台灣蕃族圖譜》等著作；hayata則是指早田文藏，他是東京帝大理學博士，早年來台灣專事負責台灣的植物研究，著有《臺灣植物圖譜》一書。

近年，國科會委託學者進行南北高山玉山杜鵑和森氏杜鵑採樣，進行DNA研究，證實兩者實為同一品種。其特徵上的差異應是玉山山脈及中央山脈不同地區，高度遺傳分化的結果。因此本物種統一命名為玉山杜鵑。

昔日孔子登泰山而小天下，今日人們登合歡山，美景當前，稍微涉獵一點知識，可多了解我們居住地台灣的寶貴遺產。

(中時電子報)