NBA》30隊互選 豪哥恩師丹托尼獲最佳教頭
雖然NBA尚未公布本季各獎項，但由30支球隊總教練互選出來的年度最佳教頭卻已出爐，由林書豪恩師、火箭丹托尼與熱火史波斯查共同獲此殊榮。
這個獎項由已故的NBA教練協會執行主席麥克高德柏格命名而來，從本季開始NBA同意由聯盟各隊總教練在結束例行賽後投票選出心目中年度最佳教頭。據了解，除了丹托尼和史波斯查外，勇士科爾、公鹿奇德、馬刺帕波維奇、快艇瑞弗斯、爵士史奈德、灰熊費茲戴爾與巫師布魯克斯等人都得到選票，但最終還是由丹托尼與史波斯查脫穎而出。
丹托尼本季入主火箭的表現有目共睹，例行賽帶領火箭拿下55勝，西區排名第三，尤其是讓哈登改打主控，幫助他蛻變成為MVP熱門人選，自己也很有希望拿下最佳教練殊榮。
史波斯查在球隊開打前損失韋德(離隊)，波許(整季報銷)，一度僅有11勝30敗的情況下，球季後半段強勢反彈，最終戰績41勝41敗，五成勝率，雖然熱火還是無緣季後賽，但他的執教功力令人感到驚訝。
(中時電子報)
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