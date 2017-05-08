馬克洪當選法國總統 小英致賀電

總統府上午表示，總統蔡英文祝賀馬克洪當選法國總統。（圖／路透）

法國總統大選結果，獨立參選的馬克洪（Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron）順利當選新任法國總統。總統府上午表示，總統蔡英文祝賀馬克洪當選法國總統。

總統府指出，總統蔡英文8日代表中華民國政府及人民，向新任總統當選人馬克洪先生以及法國人民表達祝賀之意。

總統府強調，蔡總統認為，法國是世界上最具深厚民主傳統的國家之一，台灣也與法國共享「自由、平等、博愛與人權」的普世價值。

總統府說，蔡總統期待未來在新任馬克洪總統的帶領下，法國國民得享更進一步的福祉，而台灣與法國之間也能在各項議題上持續深化合作，為兩國以及國際社會做出更多貢獻。

(旺報)