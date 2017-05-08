不認九二共識 張志軍：台無出席WHA的基礎
今天是世界衛生大會WHA網路報名截止日，今年台灣拿到邀請函的機率很低，大陸國台辦主任張志軍今天（8日）上午在接受台媒訪問時表示，台灣當局不接受九二共識，不承認兩岸同屬一中的政治基礎，使兩岸之間有關部門的商談機制中斷。「在此大背景下，台灣出席世界衛生大會的前提和基礎就不復存在。」
張志軍今天上午出席在江蘇宿遷舉行的「台商走電商啟動暨京東台企名品館上線儀式」，在會後接受台媒聯訪時，做出上述表示。
張志軍說，從2009年以來的情況是，台灣方面以適當的名義和形式，連續8年參與了世界衛生大會，這是有前提和基礎的，也就是當時是在兩岸和平發展的大背景下，兩岸雙方都堅持體現一個中國原則的九二共識，透過雙方協商做出的特殊安排。
張志軍表示，大家都清楚，自去年520以來，台灣當局不接受九二共識，不承認兩岸同屬一中的政治基礎，使得兩岸之間有關部門的商談機制中斷。在此大背景下，台灣出席世界衛生大會的前提和基礎就不復存在。「出現這種情況，責任在哪一方？我想大家是看得非常清楚的。」
張志軍重申，大陸方面一直講，對於台灣方面參與國際組織的活動，大陸的原則和做法，就是堅持一個中國原則、通過兩岸協商，做出相應的安排。未來如果想妥善的處理這件事，就必須回到一個中國、九二共識的基礎上，使兩岸能進行正常的交流和協商，為解決台灣方面的有關關切做出合適的安排。
(中時)
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