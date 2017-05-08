法掀新頁 各國總統祝賀馬克宏當選
法國大選今日終戰，馬克宏以驚人的差距大勝對手勒龐，除了美國總統川普早在推特上發文表示祝賀以外，英國首相梅伊、德國總理梅克爾、加拿大總理杜魯道等多國領袖也紛紛表示祝賀之意。
英國《電訊報》(The Telegrapg)整理出其他各國領袖恭賀馬克宏當選的消息：
1.英國首相梅伊
唐寧街辦公室表示，英國首相梅伊在周日(7日)晚間，得知馬克宏獲得勝選以後，已和他進行脫歐事宜的討論。辦公室發言人說，梅伊在傍晚已和馬克宏通話，她親切的恭喜他獲得總統大選的勝利。兩人簡短的討論了一下英脫歐事宜，梅伊重申一旦離開歐盟，英國依然想和安全繁榮的歐盟維持強有力的夥伴關係。發言人還稱讚英法夥伴關係提供未來合作的堅固基礎。
辦公室發言人表示，法國選舉出口民調出爐，馬克宏獲得最後勝利，梅伊隨即發出聲明，強調法國是英國最親密的戰友之一，「我們期待和新任總統一起處理共享的優先事項」。
2.德國總理梅克爾
馬克宏勝選後，與德國總理梅克爾進行了10分鐘電話談話，也是他首次與外國元首通話，他告訴梅克爾將很快前往柏林，進行「熱烈」交流。梅克爾則恭賀馬克宏，「你的勝利就是歐洲團結的勝利，也是法國和德國友誼的勝利。」
3.加拿大總理杜魯道
馬克宏幕僚說，得知勝選後，馬克宏也和加拿大總理杜魯道進行通話。
杜魯道說，我非常期待與馬克宏密切合作。未來幾年，我們將合作改善國際安全，增加科學和科技的共同合作，並且一起在大西洋兩岸，提供中產階級更好的工作機會。
4.義大利總理簡提洛尼
義大利現任總理簡提洛尼(Paolo Gentiloni)在推特簡短恭賀馬克宏，「馬克宏總統！歐洲有希望了！」
(中時電子報)
文章來源：Donald Trump looking forward to working with Emmanuel Macron: how the world reacted to French presidential election
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