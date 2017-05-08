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法掀新頁　各國總統祝賀馬克宏當選

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馬克宏
法國新任總統馬克宏(Emmanuel Macron)。(圖/美聯社)

法國大選今日終戰，馬克宏以驚人的差距大勝對手勒龐，除了美國總統川普早在推特上發文表示祝賀以外，英國首相梅伊、德國總理梅克爾、加拿大總理杜魯道等多國領袖也紛紛表示祝賀之意。

馬克宏：不給選民再把票投給極端候選人的理由

川普推文恭賀馬克宏當選　期待合作

英國《電訊報》(The Telegrapg)整理出其他各國領袖恭賀馬克宏當選的消息：

英國首相梅伊(Theresa May)
英國首相梅伊(Theresa May)。(圖/美聯社)

1.英國首相梅伊

唐寧街辦公室表示，英國首相梅伊在周日(7日)晚間，得知馬克宏獲得勝選以後，已和他進行脫歐事宜的討論。辦公室發言人說，梅伊在傍晚已和馬克宏通話，她親切的恭喜他獲得總統大選的勝利。兩人簡短的討論了一下英脫歐事宜，梅伊重申一旦離開歐盟，英國依然想和安全繁榮的歐盟維持強有力的夥伴關係。發言人還稱讚英法夥伴關係提供未來合作的堅固基礎。

辦公室發言人表示，法國選舉出口民調出爐，馬克宏獲得最後勝利，梅伊隨即發出聲明，強調法國是英國最親密的戰友之一，「我們期待和新任總統一起處理共享的優先事項」。

梅克爾
德國總理梅克爾。(圖/美聯社)

2.德國總理梅克爾

馬克宏勝選後，與德國總理梅克爾進行了10分鐘電話談話，也是他首次與外國元首通話，他告訴梅克爾將很快前往柏林，進行「熱烈」交流。梅克爾則恭賀馬克宏，「你的勝利就是歐洲團結的勝利，也是法國和德國友誼的勝利。」

杜魯多
加拿大總理杜魯道(Justin Terdeau)。(圖/美聯社)

3.加拿大總理杜魯道

馬克宏幕僚說，得知勝選後，馬克宏也和加拿大總理杜魯道進行通話。

杜魯道說，我非常期待與馬克宏密切合作。未來幾年，我們將合作改善國際安全，增加科學和科技的共同合作，並且一起在大西洋兩岸，提供中產階級更好的工作機會。

4.義大利總理簡提洛尼

義大利現任總理簡提洛尼(Paolo Gentiloni)在推特簡短恭賀馬克宏，「馬克宏總統！歐洲有希望了！」

(中時電子報)

文章來源：Donald Trump looking forward to working with Emmanuel Macron: how the world reacted to French presidential election

關鍵字：英國馬克宏法國總統法大選歐盟歐洲
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