現在去這20個國家玩最便宜 距離台灣最近飛4小時就到
想出國卻苦惱荷包預算嗎？世界經濟論壇(WEF)旅遊報告上月出爐，分析全球觀光競爭力排名之外，也列出現在物價最便宜的20個國家，其中亦有最受國人喜愛的度假勝地，以下就來看看去哪些國家最划算吧。
根據世界經濟論壇(WEF)2017旅遊與觀光競爭力報告(travel and tourism competitiveness report)，20個全球物價最便宜的旅遊目的地中，有6個亞洲國家包括泰國、馬來西亞、印尼、蒙古、寮國、不丹。泰國航程距離台灣4小時抵達，有沙灘、美食與豪華酒店；馬來西亞則是價格競爭力評級僅次於伊朗與埃及的旅遊國家。
此外，上榜的還有歐亞國家俄羅斯，以及尼泊爾、印度、斯里蘭卡、瓜地馬拉、埃及、突尼西亞、沙烏地阿拉伯、哈薩克、卡達、波札那、葉門、阿爾及利亞、伊朗等國。
(中時電子報)
文章來源：theculturetrip
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