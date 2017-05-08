羅德左投陳冠宇返一軍 9日先發戰樂天

陳冠宇重返羅德一軍，可能9日先發戰樂天。(本報資料照)

羅德戰績有夠慘，是目前全日職唯一還沒拿到10勝的球隊，近期他們方針頻頻改變，如今再做出變動，這次消息可值得台灣球迷們開心了！日媒8日報導，他們將把左投藤岡貴裕等3名球員下放二軍，同時升上3名球員，其中包括台灣左投陳冠宇，他本季第二度上一軍，可能在9日先發對戰樂天。

陳冠宇上個月曾短暫上到一軍，當時中繼出賽2場，總計投3局被打2支安打、失1分自責分，另飆出5次三振，自責分率3.00。不過他在二軍表現亮眼，至今出賽4場繳出2勝0敗戰績，自責分率更低到僅0.75，如今在羅德戰績不佳的情況下，再次獲得在一軍一展身手的機會。

《日刊體育》報導，陳冠宇將在9日掛帥先發，對手是暫居洋聯龍頭的樂天。陳冠宇前一次先發奪勝，是去年9月1日，當時對戰歐力士繳出5.2局失1分好投，但今年羅德打擊疲軟，團隊打擊率僅1成85在全聯盟墊底，反觀樂天團隊打擊率2.74則高居全聯盟第2，他想奪得本季首勝，難度並不低。

但陳冠宇也不是完全居劣勢，攤開樂天昨役擊敗西武的打線，主力先發9棒有7人都是左打者，且幾乎都打不好左投，對陳冠宇而言是個好消息。但他得特別提防茂木榮五郎和銀次，2人雖是左打，但茂木對左投打擊率高達4成，反比對右投2成96來得高，銀次對左投3成33打擊率，也高於對右投打擊率3成16。

另，除了陳冠宇，去年選秀第4指名的左投土肥星也、洋將達菲(Matt Duffy)也同時升上一軍，被降到二軍的則是左投藤岡貴裕、內野手中村奬吾及香月一也。羅德5月至今2個系列賽6戰僅1勝，目前以8勝21敗於洋聯墊底，近期一二軍球員流動頻繁，或許是想藉此擺脫困境，這也是陳冠宇能在一軍卡位的大好時機。

(中時電子報)