回應蔡英文三新 張志軍提秤砣說

大陸滿意蔡英文答卷嗎？大陸國台辦主任張志軍說，「天地之間有桿秤，那秤砣是老百姓。」老百姓的感受是最真切的。（藍孝威攝）

針對蔡英文總統日前提出兩岸關係的「三個新」：新情勢、新問卷、新模式，大陸國台辦主任張志軍今天（8日）接受台媒訪問時表示，「其中有一個是肯定的，那就是自從去年520以來，兩岸關係出現新的變化，」而大陸是否滿意蔡英文未完的答卷，張志軍說，「天地之間有桿秤，那秤砣是老百姓。」老百姓的感受是最真切的。

張志軍強調，兩岸關係「不是向好的方面，而是向壞的方面、令人擔憂的方面發展，這些兩岸民眾都不願意看到。」究竟其中的原因為何？責任在哪一方？張志軍說他不再重複。

大陸去年指蔡英文的520就職演說，是一份未完成的答卷，但蔡英文今年另闢蹊徑，提出兩岸要共同完成「新答卷」。對此，張志軍回應，「這份答卷，去年520時，大陸台辦負責人就已經做了講話，（期盼蔡英文）不僅要有政策表述，更要以實際行動來回答這份答卷。

而蔡英文答得怎麼樣？張志軍說，大陸這邊有句話：「天地之間有桿秤，那秤砣是老百姓。」老百姓的感受是最真切的。

(中時)