NBA》大哥出手非同凡響 哈登送隊友百萬禮物

哈登送給隊友近百萬禮物，展現出球隊一哥的豪氣。(美聯社資料照)

哈登不愧是球隊大哥大，照顧小老弟更是不遺餘力。根據《TMZ》網站報導，哈登最近送給隊友哈瑞爾一條價值3萬美元的黃金項鍊(約台幣90萬9510元)，讓突然收到禮物的哈瑞爾開心不已。

哈登與哈瑞爾前些日子一起逛街，兩人來到珠寶店，哈瑞爾看上3萬美元的黃金鏈子，但礙於價格過高而不敢買。然而哈瑞爾的炙熱眼神被身旁的哈登看在眼裡，隨即不聲不響地偷偷買下這條項鍊，立刻轉送給哈瑞爾。

其實這不是哈登第一次送禮物給隊友，曾效力過火箭的丹尼爾即在2年前透露哈登幫他買球鞋的事情，如今哈登再次展現出球隊一哥的豪氣，不但收攏人心，還可以幫助球隊更加團結。

(中時電子報)