教育部擬修法 加強補習班規範

教育部長潘文忠表示，教育部將著手統整《補習及進修教育法》的相關規定。（資料照／黄世麒攝）

作家林奕含自殺新聞震驚社會，社會開始關注補教業的問題，教育部長潘文忠今在立院司法及法制委員會受訪時表示，教育部將會著手修正《補習及進修教育法》，統整相關法律規定，讓地方政府以及補教業負責人有更清楚的規範，盡可能保護學生。

目前多縣市政府的教育局紛紛要求補教老師必須具有良民證，潘文忠今天表示，補習班的營運依據《補習及進修教育法》管理，教育人員涉嫌性侵害性騷擾等，目前都有相關規範，包括《性騷擾防治法》也都有相關規範，教育部提醒縣市政府應落實針對補習班負責人與教職員的法規。

潘文忠也說，為了讓家長放心，教育部也會著手統整《補習及進修教育法》的相關規定，補習班人員要用更嚴謹的規範去進行，後續在修《補習及進修教育法》的修法會一併來斟酌。

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