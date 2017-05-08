小朋友種的「可食地景」大豐收！動物園「加菜」囉

學生們在提供蔬菜給動物前，都會先使用酒精進行手部消毒，並有工作人員陪同維護學生與動物的安全。（台北市立動物園提供）

動物園加菜囉！還是來自小朋友的愛心喔！台北市立動物園與文山特殊教育學校合作，利用調製有機質堆肥，於兒童動物園區開闢園藝課程，種植可食地景；上一季種植的「冷涼蔬菜」近期大豐收，學生們採摘自己辛苦種植的蔬菜，除了和兒童區的動物們分享之外，還能義賣籌措學生的實習基金，一舉數得！

台北市立動物園利用草食動物的排遺以及動物們吃剩的植物枝條，每年調製300公噸的有機質堆肥。這些營養、健康、無毒的「黑金」，不僅供給園區的景觀樹木肥培使用，更是園區推動友善環境農法種植桉樹與牧草的秘密武器，動物園還結合了文山特殊教育學校，培訓高職學生園藝維護與管理技能，讓學生們建立個人自我信心並培養第二專長。

動物園與文山特殊教育學校合作，於兒童動物園區開闢園藝課程。（台北市立動物園提供）

動物園會依季節的不同來決定種植的蔬菜，在秋冬季節時會種植「冷涼蔬菜」，例如「萵苣」、「美式生菜」，而到了春夏之際就會種植「地瓜葉」、「紅鳳菜」及「玉米」等。

兒童區的家豬搶先享用美味的蔬菜。（台北市立動物園提供）

現在到了春天，樹上的樹葉長出來會把光線遮住，為了不讓蔬菜因照射不到陽光導致成長的不健康，所以會在光線不足的地方種植耐陰涼的蔬菜。在種植蔬菜時也會盡量避免種植蟲害較嚴重的十字花科類蔬菜，這樣不僅不用噴灑農藥，還能讓蔬菜健康無毒地生長。

每一季學生們採收自己辛苦種植出來的蔬菜，一部分交由學校帶回進行義賣，所得作為學生的實習基金，一部分在仔細清洗過後，分享給兒童區的「家豬」和「羊駝」食用。

學生們採摘自己辛苦種植的蔬菜和兒童區的動物們分享。（台北市立動物園提供）

為了防止人們和動物接觸時可能產生疾病傳染的問題，學生們在提供蔬菜給動物前，都會先使用酒精進行手部消毒，並有工作人員陪同維護學生與動物的安全，活動當天也會適時地調整動物食材的數量，因此為了動物們的健康，請大家來動物園參觀時，千萬不要隨便餵食動物唷！

(中時電子報)