立院審前瞻 藍委要求邱議瑩辭召委謝罪

立法院經濟、財政等六委員會聯席會議8日繼續審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，召委邱議瑩（中）。（劉宗龍攝）

召委邱議瑩（左3）。（劉宗龍攝）

國民黨立委們站在主席台前拿著「一分瑩霸道 審前瞻免談」的標語抗議。（劉宗龍攝）

國民黨立委們站在主席台前拿著「一分瑩霸道 審前瞻免談」的標語抗議。（劉宗龍攝）

召委邱議瑩（左3）宣布休息協商。（劉宗龍攝）

立法院經濟、財政等六委員會聯席會議8日繼續審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，召委邱議瑩一宣布開會，國民黨立委們站在主席台前拿著「一分瑩霸道 審前瞻免談」的標語抗議，藍、綠立委在主席台僵持，因雙方無共識，無法開會，召委邱議瑩隨即宣布休息協商。

(中時)