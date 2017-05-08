MLB》打掛自責分率王 紅襪海灌17分

E.山塔納對紅襪先發6局，只被敲5安，但其中有4轟，每安都致命。(美聯社)

紅襪強投賽爾(Chris Sale)，今迎戰雙城王牌E.山塔納(Ervin Santana)，本預期是精彩投手戰，沒想到E.山塔納先發6局，只被敲5安，但其中有4轟，狂丟6分；紅襪靠9局上海灌10分，終場以17比6大勝雙城。

E.山塔納賽前自責分率僅0.66，傲視全大聯盟，且以5勝並列勝投王，但今天被紅襪凶猛打線炮轟，主投6局失6分，自責分率增至1.72，並吞下本季首敗。本季之前，E.山塔納12年大聯盟生涯自責分率是4.09，去年進步到3.38，沒想到今年34歲的他，居然大蛻變。

賽爾先發6局，被敲10安，狂飆10K，失4分，摘下第3勝(2敗)，自責分率1.92。兩隊8局打完，紅襪僅以7比6領先，但雙城牛棚9局上崩盤，被敲安打、全壘打，加上守備失誤，單局狂丟10分落敗。

(中時電子報)