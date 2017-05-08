重機上國道 交通部：需地方政府支持
國道開放大型重機車上路有譜？交通部12日將召集警政署、地方政府、重機團體代表等相關單位討論可行方案。民進黨立委李昆澤上午在交通委員會質詢時認為，重機騎士的用路習慣確實要加以規範，而交通部不僅要和地方政府商議，也要讓社會大眾加入討論，因為從民眾的反應來看，對於重機上路仍有疑慮。
交通部政務次長王國材答詢表示，大型重機車上路需要考慮的是國道秩序如何維護？以及地方政府是否支持？爭取路權當然是重機騎士的權利，但以往在國道3號尾段與聯絡道試行的結果，發現重機騎士的行為和在市區道路騎車一樣，並未遵守高速公路應有的行車秩序，且地方政府也不贊成重機車上路，擔心發生危險，造成交通管理上的麻煩。
據了解，交通部可能會先訂出肇事率、違規和行為等3個觀察重點，預計將先進行1年的觀察期。若能通過，可望先在交通量及肇事率都較低的國道4號（台中市）及8號（台南市）試辦重機上國道的計畫。
(中時)
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