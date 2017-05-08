鎖定維基百科 陸推「中國大百科」

《中國大百科》雖還未全面上線，但已有搜尋網站。(圖/中國大百科官網)

中國大陸自2004年6月封鎖維基百科網站，境內尚沒能出現有公信力的網路百科；而現在，具歷史性《中國大百科》即將以在線百科的形式於明年上線，尋求超越維基百科、引導社會輿論。

據香港《南華早報》報導，《中國大百科》是大陸第一部百科，出版於1993年。現在即將迎來它的第三版問世，目前正由超過2萬名學者專家參與這個項目，預計將在2018年上線，為完全在線版。

報導指出，《中國大百科》是非常專業的工具資料，全典分出超過100個類目、20萬個詞條，每個詞的內容平均達1000字，相當於鎖維基百科的標準。

主導這個項目的中國科學院院長白春禮說：「在最新技術的幫助下，這一版本將以全新的面貌示人。它將展現中國最新的科學和技術發展成果、推廣中國的歷史遺產、增強中國的文化軟實力。」

《中國大百科》執行主編說：「讀者認為維基百科是權威的、正確的，維基百科也自我標榜為自由的百科全書，每個人都可以編纂，這些說法確實吸引人；但是，我們有全世界最大規模、最高質量的作者團隊，我們的目標不是追趕維基百科，而是要全面超越它。」

(中時電子報)