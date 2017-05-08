風箏線險割喉 「櫃檯妹」張心妍怒沒公德心

張心妍2010年嫁給蔣友柏表哥張立方，育有2女。(圖／本報系資料照)

張心妍透露險被風箏線割喉。(圖／翻攝自張心妍臉書)

女星張心妍因在《海角七號》演出「櫃檯妹」走紅，2010年嫁給蔣友柏表哥張立方，育有2個寶貝愛女，常在臉書分享近況的她，近日卻因路人沒公德心讓她怒了，直言：「危害他人！」

張心妍見天氣好，帶女兒騎腳踏車兜風，卻遇到一對母子硬要在腳踏車道放風箏，結果她經過時險被割喉，「我就是那個受害者，風箏的線直接扯到我脖子」，她透露脖子直接被勒到，已經有痛感，要不是她緊急剎車，可能就見血了。

她本來好心請對方不要在這放風箏，隔了20分鐘，她們移到另一邊車道繼續放，讓她忍不住怒罵：「請你有點公德心好嗎？那邊有一大片草地你不放，在這邊一直危害他人！」

(中時電子報)