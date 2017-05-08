用０元機票來場深度越南旅遊

越捷2017年5月9日至11日每日下午1時至3時，釋出0元起機票促銷，可別錯過了！

想到法國旅行卻苦於假期不夠，洋溢著濃濃法式風情的越南往往是最佳替代方案，從團體旅遊到自由行，越南總能讓旅行者驚豔。錯過了夏季旅展的促銷也不用擔心！每次推出0元機票活動都叫好又叫座的越捷航空，看準國人「新南向」的旅遊熱潮，再度釋放出0元起機票方案，5月9日至11日每日下午1時至3時準時開抽。

有「東方小巴黎」美稱的胡志明市，是每個初訪越南的遊客必到之處。從統一宮、殖民時期的著名建築紅教堂（西貢王公聖母教堂）、郵政總局，到胡志明市政廳、歌劇院，在市區慢遊慢活，走累了就來杯越南必嘗的冰滴咖啡，悠然自得。

胡志明市北郊的古芝地道則是截然不同的風景。戰時越南人以畚箕、鏟子挖掘二十年而成，總長250公里的三層地道交錯相通，陷阱重重，爬一次地道就深刻了解戰爭的可怕，古芝地道也被trip advisor列為越南十大必遊景點。

很難想像戰爭時，人們就在狹窄、昏暗的古芝地道中生活。

如果你已將胡志明市走透透，另一種玩法，是以胡志明市中心，向外輻射周邊的景點，這種深度旅遊方式，會讓你認識胡志明市以外的越南。

以蜜月聖地著稱的大叻被部落客盛讚「好吃好美又好玩」。胡志明市飛往大叻，新台幣八百元有找的機票，比高鐵還便宜。飛機上俯瞰大叻，薄薄雲層下是一片整齊的美麗菜田和花圃，以為自己來到了歐洲。有別於其他地區的熾熱，海拔高度1500公尺的大叻屬於南越的高原旅遊區，氣候溫和，從機場搭巴士到大叻市區，沿路的法式建築讓人目不暇給。

從飛機上俯瞰美麗的大叻。

大叻市中心有一個人工開挖的春香湖，清晨，湖中升起氤氳迷霧，彷彿置身仙境。大叻花園裡，紫色薰衣草蘭花、粉豔玫瑰與嬌嫩蝴蝶蘭爭豔，一年一度的大叻花園節讓大叻享有「高原上的花園」美稱。保大行宮是越南阮氏皇朝最後一任保大皇帝的避暑行宮，可以租借越南皇上和皇后的服飾拍照，增添旅行小趣味。鐵道迷必去的大叻火車站充滿懷舊風， 鐵軌上仍有火車行駛，在山林間感受山間小火車的清新。走出大叻市區，往北有情人湖，往南有達坦拉瀑布，也是推薦景點。

坐在春香湖畔、欣賞美景，是很悠閒的享受。

大叻的美食也是一絕。鹿肉、炸青蛙、碳烤白糖糕都是特色餐點；摩托車小販以粉色餅皮包裹粉紅色龍鬚糖，灑上椰絲和花生碎片後淋上煉奶，賣相夢幻的甜點口感極佳。隨處可見的法國麵包外鬆內軟，大大顛覆我們對法國麵包硬梆梆的刻板印象。咖哩羊肉沾法國麵包更讓人念念不忘。

越南特色小吃 – 炸青蛙。

來胡志明市一定要親至越南的母親之河-湄公河，從湄公河三角洲入口的美拖市坐獨木舟來趟小船之旅，體驗河上風光。有水果島之稱的麒麟島，盛產龍眼、芒果、椰子等熱帶水果，東南亞水果沾著辣椒鹽粉吃，是越南的特有吃法。來美拖必訪水上餐廳，炸成金黃色的河魚，連魚鱗都酥脆入口，酸魚火鍋的湯頭以月桂葉、鳳梨熬煮而成，在燠熱的天氣喝一口保證消暑。

坐獨木舟來趟小船之旅，享受湄公河風光。

從胡志明市往南走，搭車三個多小時，可到達法屬時期就是著名海灘度假聖地的頭頓。頭頓因美麗海灘及溫和的氣候，從小漁村蛻變為度假聖地。除了以白色海灘聞名之外，頭頓山頂敞開雙手、面向海洋、高度40公尺的巨型耶穌雕像，更是必去景點之一。這座得爬一千個階梯才可到達的巨型耶穌像，與巴西里約熱內盧的耶穌像齊名，是全世界僅有的兩座巨型耶穌像。記得到山頂不能穿短褲，很多人氣喘噓噓爬到耶穌像前，才發現穿短褲不能入內參觀，錯失了進入耶穌像內部爬螺旋階梯，站在只能容6~8人的耶穌肩膀上、遠眺頭頓市全景及連綿海岸線的大好機會。

可爬入耶穌像，站在耶穌的肩膀上遠眺頭頓。

可爬入耶穌像，站在耶穌的肩膀上遠眺頭頓。

越南的多元宗教在三步一廟、五步一教堂的頭頓市展露無遺。除了巨型耶穌雕像、聖母像之外，還有阿彌佛陀台，以及被參天古木包圍的釋迦牟尼佛台，浸淫在莊嚴的宗教氛圍裡，感受被眾神賜福的幸運。假日晚上，頭頓賽狗場又是另一場熱鬧的聚會，看著狗兒們奮力奔駞，是與賽馬截然不同的特殊體驗。

看賽狗是與看賽馬截然不同的體驗。

越南有很多值得一去的地方，趁著越捷航空的「免費之夏、免費飛行」（Free Summer, Fly for Free）暑期促銷，即日起至2017年6月15日於官網（www.vietjetair.com）釋出100萬張新台幣0元起促銷機票，以及其他精彩活動。

旅客也可於2017年5月8日至6月4日於「免費之夏、免費飛行」（Free Summer, Fly for Free）網站（www.summerwin.vietjetair.com ）參與活動，週週將精選5條航線、每條航線送出5張來回免費機票給五人同行團，最大獎為目的任你選的免費套裝行程。2017年5月8日至6月15日下午1時至3時於越捷官網（www.vietjetair.com）成功完成訂票的旅客，將有機會於活動網站得到手機電話卡、機票促銷折扣碼，也將有互動遊戲、越南與國際名人帶來的精彩表演、越南國內機場與航班的「越捷比基尼挑戰賽」等一系列精彩活動引爆你的夏天。

越捷0元起促銷機票

越捷0元起促銷機票

促銷日期：2017/5/9~2017/5/11

促銷時間：13:00~15:00

促銷航線：越捷所有國際線（含台北－胡志明市/河內、台中－胡志明市、台南－胡志明市、高雄－胡志明市）

購票管道：請見下列官網連結

旅行時間：2017/8/1~2017/12/31（國定假日除外）

(中時電子報)