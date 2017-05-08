要求勞動部報告 李彥秀怒：民進黨把勞工丟掉了！

立委李彥秀批評蔡英文總統上任後「把勞工丟掉了」。（資料照／姚志平攝）

五一大遊行上周登場，上萬勞工怒吼「反剝削、要保障」，立法院今天也針對勞工5大訴求，包括一體適用勞基法、年金改革反修惡、正規僱用禁派遣、縮減工時漲工資、勞動三權反限縮等，要求勞動部長林美珠專案報告，立委砲聲隆隆。

立委李彥秀批評，過去民進黨在野，對於青年與學生有許多不同訴求，但現在完全執政後，卻看不到具體牛肉，遺憾行政院長林全還在講風涼話，解決低薪問題永遠只是口號。

李彥秀也砲轟，勞團走上街頭提出訴求，對照蔡英文總統六大政見相符合，民進黨執政一年，非常遺憾完全無法具體兌現或提出時程表，勞團看見的，只是越改越糟糕、砍7天假的政府；此外，年金改革只是讓老年人經濟安全越來越脆弱。蔡英文曾說勞工是心底最軟的那塊，勞動節當天卻未見任何回應，上任後「把勞工丟掉了」。

針對年改，李彥秀認為「越改越糟糕」，改革不能只考慮財務平衡與否，否則對於老人經濟安全更無保障，讓勞工對政府年金存在更多不信任。年金改革對於年輕人與低薪勞工是最剝削，未來高薪低報狀況恐更嚴重，不希望重蹈一例一休爭議覆轍，若照行政院版本完全通過，將造成雙輸、背棄勞工。

(中時)