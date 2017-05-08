11日萬安演習 高鐵台南、左營站聯外交通停駛

南部地區萬安40號演習11日（四）下午13時30分至14時於台南市、高雄市舉行。配合演習所需，高鐵台南站、左營站的聯外接駁公車、快捷公車，以及排班計程車等，將於演習時段配合交通管制暫停行駛，各高鐵列車則按正常時間發車。

高鐵表示，演習期間，高鐵各車次列車均正常行駛，車站售票及旅客進出閘門維持正常作業，敬請前往高鐵台南站、左營站搭車之旅客提前到站，避免延誤既定行程。5月11日（四）下午13時30分至14時演習時段到離站的旅客，請配合憲、警及站務人員引導。

(工商)