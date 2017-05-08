World Gym消費爭議頻傳 消保處介入有效改善

國人健身風氣日盛，近年健身中心消費糾紛不斷攀升，其中又以World Gym世界健身公司消費爭議案件數較多。消保處今天指出，考量該公司會所數、會員人數逐年成長，有進一步了解爭議所在與解決必要，持續邀集相關機關與業者召開會議，截至去年，世界健身公司的消費申訴案件已大幅下降。

去年世界健身消費申訴案共計601件、佔全國64.9％；過去2年高達77.9％、81.1％。

消保處指出，爭議案件中，以「健身教練課程過度推銷」、「消費者購買多筆教練課程所衍生之使用期限」最具爭議，已要求該公司應做好內部控管機制，包括：有效管理健身教練課程，不應過度推銷；為消費者量身設計課程堂數及使用期限，避免消費者無法在規定期限內使用完畢；銷售健身課程時，應明確告知逾期不得解約；多份教練課程重疊時，則第二份教練課程之起算期間會自前一份教練課程使用期限結束後才接續起算；對於會籍期間內課程使用期限即將到期之會員，研議主動發送到期通知提醒消費者。

歷經2年多，去年消費申訴案件已呈現明顯下降趨勢。消保處表示，由於成效顯著，已請體育署督促其他健身中心比照該公司採取的具體措施落實執行，以預防消費糾紛發生。

消保處提醒，參加健身中心時應注意下列事項：

一、詳細審閱契約，善用契約審閱期

購買健身中心課程前，除了聽取健身中心服務人員解釋與說明外，應詳細審閱契約，契約審閱期至少三日，務必看清楚再簽名避免糾紛，又契約中未明定而係業務員口頭承諾事項應於契約中寫清楚。

二、購買課程應衡量自身時間及體力

購買教練課程時也要衡量時間及體力，切勿因人情壓力而購買過多教練課程，致逾期使用不完衍生爭議，同時注意場所的公共安全。

最後，倘遇有相關之消費糾紛時，可撥打1950消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站(www.cpc.ey.gov.tw)進行線上申訴，以保障自身權益。

(中時)