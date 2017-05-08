518博物館日！「齊東詩舍」邀民眾遊城東玩文學
「518博物館日」將屆，來「齊東詩舍」嘗美味、品文學！國際博物館協會（International Council of Museums，簡稱ICOM）將2017國際博物館日探討的主題訂為「博物館與爭議性的歷史：無可言說的故事」，齊東詩舍作為一個文學主題的館舍，積極思考如何透過文學，成為貼近民眾的參與者。
2017年將配合其主題推出兩場活動 ，分別是5月20日「城東文學散步」、5月21日「從漫畫看歷史：談《烈火中的二二八》」，皆免費參加，報名請上（國立臺灣文學館官網→活動訊息→講座訊息）。
5月20日（六）「城東文學散步」，以城東的地景環境為出發，邀請作家向陽、林肇豊，以齊東詩舍周圍文學相關場域及人物，例如自立晚報社、成功高中宿舍、善導寺、新生南路等，帶領民眾透過地景散步觀看歷史，並透過場景探索文學活動的痕跡，勾勒出城東參與文學的面貌，期望從城東文學地景切入臺灣現代詩之發展，展開對城東文學詩路的探索。
5月21日（日）「從漫畫看歷史：談《烈火中的二二八》」，今年為二二八事件七十週年，本場次講座邀請臺灣迪士尼電視卡通資深執行導演，同時也是知名漫畫家、動畫家的杜福安，以筆下生動有趣的漫畫圖像與民眾分享二二八事件，以及歷史漫畫創作歷程，從漫畫的視角帶領大家回到事件發生的時代，以圖畫重現歷史場景。
建於日治時代的齊東詩舍，歷經1935年至2017年的歲月流轉，靜觀清領米糧運輸的痕跡、日治都市規劃的面貌以及戰後自立晚報社、成功高中宿舍的詩人腳印，這些佇立在城東的美麗風景；此次將結合歷史、文學、地景、文化等多元視角，在2017年博物館日活動中，帶著民眾遊城東，玩文學。
(中時電子報)
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