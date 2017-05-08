劉毅再挺陳星：他跟馬英九一樣正直 絕非狼師
才女作家林奕含日前自殺身亡，國文補教老師陳星被點名就是多年來造成林心中揮之不去陰影的那個人。而和陳星相識超過30年的英文名師劉毅繼早先替對方叫屈後，昨（7）日接受媒體電訪時，再度強調陳絕不是狼師，「就跟馬英九一樣，他是個正直的人。」
「如果你們要說他是狼師的話，會出事的！」劉毅告訴《三立新聞》，在自己看來，林奕含和陳星之間就只是師生戀而已，他還以「一個偉大的愛情受到阻礙」、「女追男如隔山」等語句來形容，似暗示是女方主動追求老師。
如此力挺老友的劉毅，也因為這般「義氣」，被網友挖出多年前，自己也捲入過性騷擾疑雲。曾於劉毅旗下擔任補習班老師的陳子璇，7年前因不滿劉控告高國華，在臉書發表2千多字長文，控訴遭劉性騷長達8年，讓她不堪其擾。
※《中時電子報》提醒您，給自己一個機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。