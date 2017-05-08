劉毅再挺陳星：他跟馬英九一樣正直 絕非狼師

劉毅認為，陳星的為人和馬英九一樣，雙方都很正直。（圖／中天新聞資料照、中時資料照，郭吉銓攝／合成）

才女作家林奕含日前自殺身亡，國文補教老師陳星被點名就是多年來造成林心中揮之不去陰影的那個人。而和陳星相識超過30年的英文名師劉毅繼早先替對方叫屈後，昨（7）日接受媒體電訪時，再度強調陳絕不是狼師，「就跟馬英九一樣，他是個正直的人。」

「如果你們要說他是狼師的話，會出事的！」劉毅告訴《三立新聞》，在自己看來，林奕含和陳星之間就只是師生戀而已，他還以「一個偉大的愛情受到阻礙」、「女追男如隔山」等語句來形容，似暗示是女方主動追求老師。

如此力挺老友的劉毅，也因為這般「義氣」，被網友挖出多年前，自己也捲入過性騷擾疑雲。曾於劉毅旗下擔任補習班老師的陳子璇，7年前因不滿劉控告高國華，在臉書發表2千多字長文，控訴遭劉性騷長達8年，讓她不堪其擾。

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(中時電子報)