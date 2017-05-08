甄珍挨告又開刀 劉子千「母親節不快樂」

資深影后甄珍幾年前被劉家昌告，之後又跌倒開腦，讓做兒子的劉子千相當心疼，誓言要用生命保護母親。(中時資料照片)

歌手劉子千是圈內知名的孝子，長年陪伴在身為資深影后的母親甄珍身旁，然今年母親節將至，劉子千卻表示開心不起來，因為媽媽多災多難，幾年前被前夫劉家昌提告，弄得身心俱疲，農曆年在美國又跌下了樓梯，撞到頭導致腦積血，緊急住院開刀，人目前還在休養中，讓兒子劉子千感到相當心疼。

據《蘋果日報》報導，甄珍住院時，劉子千一直親力親為照顧媽媽，每天睡在病床旁的小床上照料，也透露甄珍健康狀況長期不佳，本就有高血壓、糖尿病，如今又開刀，還加上家庭紛擾，讓劉子千感慨：「大家說母親節快樂，但是我真的不快樂！」。

而甄珍出院能外出後，劉子千沒事就常帶媽媽到附近逛街、吃好料，直呼陪伴就是最好的母親節禮物，也表示媽媽現在禁不起再摔倒，所以他要緊緊跟著，透露最近甄珍要去醫院複診，如果狀況良好，那母子倆就能搭機飛香港或台灣，跟親友見面，劉子千也感嘆，看到媽媽生病又被欺負，讓他發誓「我要做個男人保護她」。

(中時電子報)