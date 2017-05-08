BBC：馬克宏贏法國總統大選有這些原因

甫當選法國總統的馬克宏。(美聯社)

法國新總統馬克宏(Emmanuel Macron)勝選，成為史上最年輕的總統，英國媒體BBC認為他獲勝的理由不只是因為運氣，也是因為他的精明和勇於創新的精神，馬可宏也為負面氣氛濃厚的法國，帶來了正面樂觀的訊息。

運氣

馬克宏一開始的主要競爭對手─中右派黨的候選人費雍(Francois Fillon)，因為傳出捏造假工作來支薪給其妻和子女，醜聞纏身、支持率大跌，而社會黨候選人阿蒙(Benoit Hamon)也因過去一直支持該黨的人尋求其他選項，而勝選率低迷。巴黎智庫Terra Nova的Marc-Olivier Padis說，馬可宏很幸運， 因為他面臨的情況是完全無法預期的。

精明

馬克宏觀察到近幾年來社會主義在法國的勢力下滑，也愈來愈不受大眾支持，Padis說馬可宏發現了其他人沒看到的機會。他發現歐洲其他地區有許多不同於傳統的政治勢力興起，而法國還沒有，因此他在2016年4月成立自己的黨派「前進！」(En Marche!)，4個月後成為該黨的總統候選人。

創新

他也從美國前總統歐巴馬(Barack Obama)2008年的競選活動獲得靈感，「前進!」黨首個主要活動就是和一家當年與歐巴馬競選團隊合作的公司合作，利用其搜索算法找出哪些區域最能代表法國，然後派出人手、登門拜訪這些地區。這些人不只是遞送傳單而已，他們也在全國進行了2.5萬次、一次15分鐘的深度訪談。他們獲得資訊都輸入到資料庫中，幫助該黨建立競選的優先事務和政見。巴黎自由撰稿記者Emily Schultheis表示，這讓馬克宏了解國內政治風向，也讓民眾很早就和他有接觸，成為他今年競選的根基。

和勒龐的相反的正面訊息

雖然馬克宏之前還是法國史上最不受歡迎總統歐蘭德(Francois Hollande)的手下官員之一，讓其第二輪主要對手勒龐(Marine Le Pen)得以拿來借題抨擊，但馬克宏成功避免被貼上標籤。他強調人民將如何獲得機會等，傳遞非常樂觀、正面的競選訊息，在悲觀氣氛籠罩的法國中相當搶眼。

這樣正面的訊息也和勒龐完全相反，勒龐的競選政見相當負面，反對移民、反對歐盟以及反對現有制度等，其競選活動中也充滿抗議者丟擲瓶罐、大量警力現場戒備、黑暗的觀眾台等，現場也潛伏許多憤怒情緒，馬可宏的競選活動則燈光明亮、大聲放著流行音樂等。許多法國民眾對勒龐政見可能帶來的不穩定和分裂感到憂心，認為馬可宏是阻止她的最後一道防線。

(中時電子報)