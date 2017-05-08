戲劇老師顛覆演出 法最年輕總統的祖母級夫人

2015年，托涅（左）為了專心成就時任法國經濟部長的丈夫馬克宏，毅然放棄自己的戲劇事業。圖為兩人2015年6月2日抵達巴黎愛麗舍宮的神情。（圖/美聯社）

托涅3月2日在法國總統大選造勢活動中，為丈夫馬克宏拉票。（圖/美聯社）

39歲的前銀行家馬克宏（Emmanuel Macron）去年4月自創「前進！」（Emmanuel Macron）黨，喊出「不左也不右」的口號，連過兩關，順利贏得大選，成為法國史上最年輕的總統，而更令世人關注的，就是他與64歲妻子碧姬‧托涅（Brigitte Trogneux）徹底顛覆傳統的夫妻關係。

馬克宏15歲參加由托涅導演的學校戲劇，就此種下愛苗，後來大他24歲的戲劇老師成為他的伴侶，最後終於成為他的妻子。

據CNN報導，馬克宏坦承，在人生的每個階段，她都是他的良師，也深深啟發了他。馬克宏在贏得4月的法國大選第一輪選舉時，便有感而發地說：「沒有她，我不會成為現在的我。」

2015年，托涅為了專心成就時任法國經濟部長的丈夫，毅然放棄自己的事業。

法國第三電視台（France3 TV）在紀錄片中，形容她為馬克宏的教練。片中只見她指導馬克宏練習演說，甚至從中打斷，要他提高聲音。

此外，她告訴《巴黎競賽》（Paris Match）雜誌：「每晚我們都會一起聽取彙報，並告訴彼此，我們聽到有關對方的種種。」

「我必須注意一切，」她說，「盡最大的能力保護他。」

而她與前夫所生的成年子女薩巴斯欽（Sebastien）、蘿倫絲（Laurence）與蒂芬妮（Tiphaine）據說都與年輕的繼父關係良好、甚至穿上寫有「前進！」黨字樣的T恤為他助選。

(中時電子報)