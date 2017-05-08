大學生竊取同學電腦作業 破壞電腦紀錄罪判刑

一名馬來西亞大學生趁同學不注意時，逕自以USB竊取同班同學儲存於電腦裡的作業、照片等資料，犯後雖坦承犯行，但未能獲得同學諒解，未能達成賠償和解，法官依破壞電磁紀錄罪判他拘役50日，得易科罰金。

嘉義某大學一名馬國來台就學的24歲丘姓大學生，去年12月12日下午2時許，在學校教室看見熊姓同學的3個包包，裡面放有筆電、手機、教科書等物品，他未經熊生同意，逕自將包包私自取走，帶到學校宿舍，再以自己的USB存取熊生儲存於筆電裡的作業及照片，取得資料後，下午5時30分許，將熊生的包包物歸原處。

熊生發現包包不翼而飛，報警調查，警方查獲丘生犯行，扣得丘生隨身碟一只。熊生坦承犯行，但未能獲得熊生原諒，雙方未達成和解。法官認為丘生行為妨害電腦使用，依刑法破壞電腦紀錄罪簡易判決丘生拘役50日，得易科罰金。此案可上訴。

(中時)