緩刑又再犯 獸父猥褻幼女嗆「殺死妳！」
新北市一名獸父4度猥褻未成年女兒，被判刑2年、緩刑5年仍不知悔改，緩刑期間再度對女兒上下其手，還恐嚇「殺死妳！」台北地檢署今依家庭暴力防治法之強制猥褻罪、恐嚇罪起訴這名男子，並建請法院審酌男子一犯再犯，從重量刑。
遭起訴的男子與妻子、女兒共住新北市，多年前因難忍衝動，四度對當時未滿14歲的女兒上下其手，後經法院就4次犯行各判處1年8月徒刑，宣告合併執行2年、緩刑5年並交付保護管束確定，被害少女因故仍與獸父同住。
詎料，男子在緩刑期間故態復萌，去年利用與女兒單獨在家的機會，不顧女兒明確反抗「不可以」，強行撫摸女兒胸部與下體，甚至恐嚇女兒「不可以說出去！否則殺了妳！」
被害少女向同學傾吐不幸遭遇，同學的母親獲悉後向學校老師反映，全案才曝光。而男子在檢察官傳喚前，主動陳報自首狀，向檢察官表示非常後悔自己的獸行。
男子坦承所有犯行，空言後悔，檢察官認為男子緩刑期間再犯，顯然不知悔改，請求法院重判，而男子前案的緩刑恐因此遭撤銷。
(中時)
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