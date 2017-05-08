馬國畢4年還債4200萬 關鍵秘訣公開

馬國畢5千萬債務剩下800萬。(圖／本報系資料照)

藝人馬國畢因簽賭欠下5千萬債務，不得不和前妻離婚，去年一度靠開Uber維生，近日他透露賭債約剩800萬，打算轉戰網路直播賣玉器開闢財源。

馬國畢去年靠拍大愛的戲、上通告，還兼職開Uber還債，但因要練三鐵，放棄開Uber，近來轉戰賣玉器，據《蘋果日報》報導，他能快速還債，關鍵原因就是能省則省，且不再涉賭，他和爸媽一起住，工作就吃劇組或製作單位便當，衣服有廠商贊助，因此一拿到酬勞就先去還債，「現在賺錢最重要。」

至於他因在台東認識收藏玉器的老闆，萌生網路直播賣玉器的想法，並和郭鑫等友人開工作室，希望靠此另闢財源，不過網購有風險，客人怕會買到假貨，馬國畢強調，商品都經過專家鑑定，他也會請到許效舜幫忙站台，因為對方平時有在研究。

(中時電子報)