苗栗看守所在地美食傳藝 趕製客家肉粽和水晶餃

苗栗看守所在端午節要趕製6萬顆客家肉粽。（陳慶居攝）

最近開發冷凍水晶餃，預定6月16日上市。（陳慶居攝）

苗栗看所守成立「食品工場」，傳承在地客家美食，聘請小吃師傅入所傳藝，遴選有興趣的收容人學習傳承技藝，逐漸打出自己產品知名度。端午節前夕，所內生產的客家肉粽，更是全國各矯正機關必訂美食，須年產7萬顆因應，8日更發表新開發的冷凍水晶餃，預定6月16日上市，可先預購。

所長楊方彥指出，原本主要是生產手工麻糬，後來再增加手工水餃、蛋捲及客家肉粽等，口味多元，手工水餃有韭菜、高麗菜，玉米搭配前腿絞肉，料多實在；蛋捲有抹茶、原味、肉鬆、咖啡、芝麻等，提供消費者多元選擇；手工麻糬更是口感綿細，冷藏可保存10天，有濃濃的客家味。

這些手工產品價格除客家肉粽1顆25元外，其餘每盒（包）從110元至150元不等，產品發表後開放電話或網路訂購，搭配宅配運送服務，供不應求。

近期又成功研發冷凍水晶餃，且已通過弘光科技大學食品檢驗合格。楊方彥指出，苗栗有知名水上人家美食街，晶瑩透亮的水晶餃淋上醬料，讓人食指大動，但隨時光的推移，老師傅獨門技藝逐漸消逝，應及早傳承技藝和美食，原味呈現道地口味，20顆包裝售價65元，預定6月中旬上市。

(中時)