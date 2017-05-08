泡好泡滿！搭「溫泉巡迴號」 盡享乳頭溫泉鄉7大祕湯
迎接盛夏到來前，到秋田走春正是時候。秋田乳頭溫泉鄉是日本國內著名溫泉區，也是日本人最嚮往的溫泉鄉之一。臉書粉絲頁「秋田趴趴走」今(8)日發文指出，去年冬季暫停營業的「黑湯溫泉」近日已重新開放，現在跟著「溫泉巡迴號」，也能來場日本森林中的泡湯之旅，泡遍乳頭溫泉鄉的名湯療癒，泡好泡滿。
日本秋田縣的乳頭溫泉鄉，位於八幡平國立公園乳頭山下，溫泉區有多達10多種不同泉質泉源，其中主要有7大溫泉館錯落山林之中，有人氣最高的「鶴之湯」、有風格時尚的「妙乃湯」、有校舍改造的「大釜溫泉」、有沉浸自然森林浴的「蟹場溫泉」、有被稱為山之藥湯的「孫六溫泉」，有現代風格的「休暇村」，以及可見野外湧泉的「黑湯溫泉」等。
乳頭溫泉區一個比一個神祕，如果想要泡遍乳頭溫泉鄉的溫泉，「溫泉巡迴號」結合「溫泉巡迴手冊」與「溫泉巡迴地圖」(不含泡湯費)，旅客可於各溫泉設施櫃台購買，搭乘溫泉鄉內的溫泉巡迴號巴士，盡情享受乳頭溫泉鄉的7間溫泉旅館，體驗仙北市的祕湯魅力。
(中時電子報)
文章來源：秋田趴趴走 乳頭溫泉
關鍵字：日本秋田仙北乳頭溫泉
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