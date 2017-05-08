加班費換補休？ 蔣萬安批：勞工恐沒錢又沒假

國民黨立委蔣萬安。（資料照，姚志平攝）

一例一休上路半年，爭議未解。勞動部上周公布最新休息日函釋，但立委蔣萬安今天批評，勞動部函釋允許勞工休息日出勤後，「加班費可以換補休」，加班一小時、補休一小時，約定期限內若沒休完，視同放棄補修權利，恐剝削勞工權利。

蔣萬安指出，勞動部完全無視勞動現場實際狀況，「勞資就是不平等地位」，應透過法律或函釋強制規定，基本上一例一休休息日加班費規定立意為「以價制量」，若換一比一補休，完全違背立法美意、甚至逾越母法，雇主可能強迫勞工換成補休，因為不用給予加碼加班費，勞動部認為由勞資雙方協議、超過期限視同放棄權利，等同雙重剝削勞工，拿不到加班費又拿不到補休，休不完無法充分休息，違反當初修法目的。

他強調，應在法律中明文化，給予勞工自由選擇，方能符合衡平原則。儘管雇主不能強迫勞工，但勞動現場勞工就是相對弱勢，基於成本考量強迫、要求、甚至明示、暗示換成補休，再找其他藉口讓勞工休不完，權利白白犧牲。希望透過修法，用法律明確保障勞工真正休息，而非「沒錢又沒假」。

林美珠說，休息日出勤本就是例外，需要勞資雙方約定，針對加班後所作後續事項也應該契約中予以明定，包括標準期限以及後續如何處置，公權力不宜介入。經過審慎與專家學者與勞資雙方若干諮詢，休息日原則應休息而非出勤，勞工同意出勤就希望在同意協商過程中與雇主約定，雇主不能片面要求勞工出勤後必須換補休，協議後雇主未按照也有相關救濟程序。

此外，蔣萬安也指出，勞基法第84條之1、責任制適用行業中，並未於這次函釋中處理，現行法條中也沒有明白規定應有休息日，各地方政府不斷提出疑義，沒有統一解釋。

林美珠回應，目前正在修正適用行業指引，希望在指引中加入休息日精神，當時立法沒有特別寫明，但「7休2」是立法意旨，希望放進去。針對勞團認為，如果責任制沒有適用休息日概念，對於勞工而言更加血汗，要求納入，林美珠說，希望休息日納入指引中，照顧勞工為意旨，希望落實周休二日。

(中時)