「師奶殺手」言承旭 職棒開球處女秀獻富邦
中職開球貴賓卡司輸人不輸陣！富邦悍將在母親節當周舉辦「Angels Night」主題活動，並於母親節(14日)當天，邀請「師奶殺手」知名藝人言承旭，獻出他的開球處女秀。
言承旭自出道以來深受許多女性影迷喜愛，影迷分布的年齡層之廣，也讓他被稱為「師奶殺手」。高人氣的他，過去不曾為職棒比賽開球，這次應富邦悍將邀請，首次擔任開球貴賓。
他說：「這次很高興能受到邀請，把首次棒球開球獻給富邦悍將。」
言承旭與母親的感情非常要好，於母親為富邦悍將主持開球十分有意義，意味能與跟更多母親一起過節，當富邦悍將邀約他一口就答應。
富邦悍將除了母親節邀請言承旭開球。該隊最帥氣的應援團長Anu，賽前也會在觀眾席發送母親節小禮物，周5(12日)開始一連3天，將於5局中場與momo購物網一同舉辦《媽媽的購物金》同樂活動，讓媽媽們在球場歡度母親節。
(中時電子報)
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